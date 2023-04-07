رئيس «تعمير القاهرة الكبرى»: الانتهاء من محور عمرو بن العاص يوليو المقبل

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، إنه يجرى حاليا استكمال أعمال محور عمرو بن العاص بمعدلات تنفيذ عالية، ويعد المحور أحد المحاور الجديدة التى تربط بين الطريق الدائرى الشمالى والطريق الدائرى الجنوبى بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ محور عمرو بن العاص ودخوله الخدمة نهاية يوليو المقبل.





وأضاف رئيس تعمير القاهرة الكبرى -أحد أجهزة "المركزى للتعمير" التابع لوزارة الاسكان- فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم، أنه جرى البدء فى تنفيذ محور عمرو بن العاص فى ديسمبر 2022، وتقدر ميزانيته بنحو 6 مليارات جنيه، ويبلغ طوله نحو 5 كيلومترات بإجمالى 12 حارة مرورية، وهو محور عرضى لمحور كمال عامر. وأوضح أن المحور، يهدف إلى تخفيف الأحمال المرورية على المحاور القائمة بمدينة الجيزة، ورفع كفاءة الطرق السطحية وتوسيعها بمسار المحور، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة، والتخفيف على المواطنين بمنطقة الهرم، والتى تمثل قلب محافظة الجيزة، وتعانى من اختناقات مرورية، يترتب عليها زيادة زمن الرحلات، وازدياد انبعاث العوادم، بما يؤثر على البيئة المكتظة بالسكان.

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