جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته وزيرة البيئة مع قيادات الوزارة بحضور رئيسى جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، لمناقشة آليات تسهيل انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والرد على الشواغل والتساؤلات المطروحة، لتكوين صورة واضحة عن عملية الانتقال والعمل على توصيلها بصورة أفضل لموظفى الوزارة فى إطار من الشفافية والمشاركة، وتوضيح الصورة الكاملة لمزايا الانتقال.
وشددت الوزيرة على حرص وزارة البيئة على تذليل العقبات أمام موظفيها لتيسير انتقالهم إلى المقر الجديد واتخاذ الإجراءات المرنة التى تساعدهم على التكيف مع الانتقال، خاصة للسيدات، حيث تم بحث آليات توفير وسائل النقل والمواصلات المناسبة بالتعاقد مباشرة مع الشركات التابعة لوزارة النقل، وتحديد مسارات النقل التى تخفف العبء عن الموظفين.
من ناحيته، قال الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة إن الانتقال إلى مقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة خطوة مهمة ستساهم بشكل كبير فى تحسين وتيرة العمل، خاصة مع قرب الوزارات من بعضها.
وأعرب الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، عن سعادته بالانتقال للعمل فى بيئة أكثر تطورا ويسرا للعاملين بما يساهم فى زيادة طاقتهم الانتاجية.
وقدمت الدكتورة شيرين فكرى، مساعدة الوزيرة للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، عرضا لموقف انتقال موظفى الوزارة إلى المقر الجديد، ومواقع تسكينهم، ومواعيد العمل، والترتيبات اللوجستية، والحوافز المقررة للعاملين المنتقلين.
ومن المقرر أن تقوم الوزيرة بجولة تفقدية للمقر الجديد الأسبوع المقبل، برفقة رئيسى الجهازين، وقيادات الوزارة لمتابعة موقف الانتقال على الأرض أولا بأول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسمين فؤاد: مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية يوفر بيئة أفضل للعمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.