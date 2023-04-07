التنمية المحلية: تمويل 107 آلاف مشروع صغير باستثمارات 13.5 مليار جنيه وفرت 731 ألف فرصة عمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 أبريل 2023 12:30 مساءً - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" يُعد أحد أهم آليات الوزارة نحو تنفيذ التوجه الاستراتيجي للدولة في توفير فرص عمل حقيقية للشباب وزيادة الناتج المحلى بمشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، مما يعزز القطاع الإنتاجي وزيادة المعروض من بعض المنتجات لسد احتياجات السوق المصرية وتقليل الاستيراد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن مشروعك ساهم خلال شهر مارس 2023 في تنفيذ ( 804 ) مشروعات بقروض ( 378 ) مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من ( 7893 ) ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى الآن بلغ أكثر من 203,3 ألف مشروع، بقروض تجاوزت 26 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالى (1,5) مليون فرصة عمل، وقال إن "مشروعك" لا يتوقف دوره وأهدافه عن تمويل المشروعات فقط بل يتجه حالياً نحو تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إقامتها وزيادة الوعى بأهميتها وتيسير وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيصها والتمويل اللازم لها بأقل فائدة، لافتاً إلى أن الوزارة تعطى أولوية كبرى لدعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال " مشروعك " والمساهمة في بقائها ونجاحها على أرض الواقع بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية ، وتذليل العقبات التي تواجه تلك المشروعات، إضافة إلى ترويج منتجات المشروعات اليدوية والتراثية من خلال منصتها الفاعلة والهامة "أيادى مصر" والتى تجوب محافظات مصر للمساهمة في تسويقها وعبر مشاركتها في كبرى المعارض المحلية لتصل بالمنتجات إلى أسواق كبيرة ومتعددة، مما يكون له بالغ الأثر فى نجاح المشروعات واستمرارها وتوسعها بزيادة مصادر دخلها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن محافظات الصعيد حصلت على الصدارة في عدد المشروعات التى نجح " مشروعك " في تمويلها، حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة بها 107,7 ألف مشروع بإجمالى استثمارات 13,5 مليار جنيه ، وفرت من خلالها 731,6 الف فرصة عمل، لافتاً إلى أن تحقيق التنمية بمحافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لأبنائه بإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة تحظى بإهتمام ومتابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، وتعمل الوزارة جاهدة من خلال أذرعها التمويلية " مشروعك " و"صندوق التنمية المحلية " على دعم قاطنيى الصعيد بكل القري والمراكز والوصول اليهم لإقامة مشروعاتهم مما يدر لهم دخلاً ثابتاً ويقلل من هجرة أبنائه الى القاهرة ويحقق التنمية الاقتصادية به .

وتابع اللواء هشام آمنة ، أنّ الوزارة تعمل من خلال «مشروعك» على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"، مما يسهم في خلق فرص عمل لمواطني القري المستهدفة، إضافة الى المساهمة في دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلا عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع في تنفيذ مبادرة «شغلك جنب قريتك» في المحافظات.

ووجه اللواء هشام آمنة العاملين بمشروعك بالاعتماد على الأساليب غير التقليدية في حل أي مشكلة تواجه تنفيذ المشروعات ونسف الروتين فورًا وألا يقتصر تنفيذ المشروعات بالمدن الكبري فقط وعواصم المحافظات ، بل يمتد الى كل القرى والنجوع لتوفير فرص عمل ودعم التنمية بها موضحاً أن مشروعك يؤسس مفهوم التنمية بالمشاركة بين المواطن والدولة عن طريق خلق فرص عمل بعيداً عن العمل بالحكومة من خلال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى تمثل قاطرة للاقتصاد وتساهم فى الحد من البطالة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ مشروعك يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات، خاصة محدودي الدخل، لتمويل مشروعات تحتاجها القرى، مما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى، وبما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل، لافتا إلى أنّ «مشروعك» يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر والأماكن النائية والمهمشة، ويستهدف فئات مختلفة من المجتمع خاصة الشباب والمرأة المعيلة، من أجل رفع مستوى المعيشة لجميع أفراد الشعب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقضاء على البطالة.