نشاط الرئيس فى أسبوع.. لقاء محمد بن سلمان وحضور إفطار الأسرة المصرية

جدة - نرمين السيد - مطلع الأسبوع الماضى، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على زيارة المقاتلين من أبناء القوات المسلحة المصرية، وقال: "فى ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التى تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها فى مشهد عبقرى .. سعيد بوجودى وسط أبنائى من مقاتلى القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالى العالى".

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، محمد الحلبوسى، رئيس مجلس النواب العراقى، بحضور المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد الدليمى، سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس مجلس النواب العراقى، طالباً نقل تحياته إلى الرئيس عبد اللطيف رشيد، ومحمد شياع السودانى رئيس الوزراء، مؤكداً ما تتميز به العلاقات المصرية العراقية من خصوصية، وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين فى جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية، خاصةً فى ظل قوة الدفع الحالية التى تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسئولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى مع مملكة الأردن الشقيقة.

ونقل محمد الحلبوسى إلى الرئيس تحيات رئيس العراق ورئيس الوزراء، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية الوثيقة التى تربطها بمصر، ومثمناً دورها فى استعادة الاستقرار بالعراق، ومساهماتها فى ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمى وتعزيز وحدة الصف العربى، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، خاصةً على المستوى البرلمانى، والاستفادة من الخبرات المصرية فى التنمية وبناء مؤسسات الدولة.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومحمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء أركان حرب السيد حرحور مستشار القائد العام للقوات المسلحة للمعلومات، واللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة البرامج القائمة والمستقبلية للدفع بجهود التنمية المجتمعية للمواطنين المصريين من أبناء سيناء، وذلك فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على أبرز محاور جهود التنمية المجتمعية للمواطنين فى سيناء، والتى تتضمن تعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير فرص العمل بهدف تحقيق التمكين الاقتصادى القائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المجالات التى تمثل ميزة نسبية للمنطقة، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارة إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث التقى مع صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التى تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مشيرين إلى أهمية الزيارة فى مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية، ومؤكدين الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك فى جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ جانباً من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى تُعقد بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزيـر الـدفاع والإنتاج الحربـى، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، التى ترصد البيانات الخاصة بالمتقدمين، ومـا حققوه من نتائج أثناء تأديتهم مراحـل الاختبارات المختلفة، حتى وصولهم إلى المرحلة النهائية.

كما أجرى حواراً مع المتقدمين، للتعرف على رؤاهم وأفكارهم بشأن الوظائف المتقدمين للالتحاق بها، والجهود الجارية لتحقيق التنمية فى جميع القطاعات بالدولة.

وخلال الأسبوع الماضى، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، السفيرة مريم الكعبى، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وذلك بحضور السيد سامح شكرى وزير الخارجية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، تتضمن دعوته للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP28، المقرر أن تنعقد بمدينة دبى فى شهر ديسمبر المقبل، مع تأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية فى هذا الإطار، خاصةً فى ظل نجاح مصر فى استضافة القمة السابقة COP27 بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم، وكذلك ما نجحت الرئاسة المصرية للقمة فى تحقيقه من نتائج إيجابية فى العمل المناخى الدولى.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، "أكينومى أديسينا" رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقى، والوفد المرافق له الذى ضم "كيفين أوراما" نائب رئيس البنك، و"فينسنت نيمهيل" السكرتير العام للبنك، ومن الجانب المصرى حسن عبد الله محافظ البنك المركزى، ورامى أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدى، ومنة الله فريد وكيل المحافظ لقطاع العلاقات الخارجية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بتطور علاقات التعاون المشترك بين مصر وبنك التنمية الإفريقى، معرباً عن تقديره لدور البنك فى دعم القطاعات التنموية بالقارة الإفريقية، لاسيما فى ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولى.

كما أكد الرئيس تطلع مصر لاستمرار وزيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة فى مختلف المجالات، فى إطار أهداف الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين الجانبين.

وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ خلال الأسبوع الماضى ـ أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ اتصالات هاتفية مع كلٍ من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبى، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبى، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتهنئة خلال الاتصالات بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة فى دولة الإمارات، معرباً عن خالص التمنيات بالتوفيق والسداد للقيادات الإماراتية فى تأدية المهام الموكلة إليهم، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لمواصلة خدمة وطنهم وتعزيز مسيرته الحضارية، تحت قيادة أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وتحقيق ما يتطلع إليه شعبها الشقيق من تنمية ورفعة وتقدم.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية الرئيس نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، حيث ثمن الرئيسان التطور المستمر فى العلاقات المصرية القبرصية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، لاسيما فى مجالات الطاقة من غاز طبيعى وربط كهربائى، فضلاً عن مواقف الدعم المتبادلة فى مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، والتشاور المكثف حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة فى إطار آلية التعاون الثلاثى التى تجمع بين مصر وقبرص واليونان، والتى تعد نموذجاً يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، مع تأكيد دلالة اختيار الرئيس القبرصى للقاهرة كوجهته الخارجية الأولى للمنطقة منذ انتخابه فى فبراير الماضى، وهو ما يعكس الحرص على استمرار الطابع الاستراتيجى للعلاقات بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمى والشعبى، كما تم التوافق بهذه المناسبة على تدشين مجلس أعمال مشترك بين الجانبين.

وشمل نشاط الرئيس خلال الأسبوع الماضى، مشاركته فى إفطار الأسرة المصرية بحى الأسمرات مع المواطنين بالحى.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يتمنى أن يرى كل المصريين وهم فى أحسن حال، وقال إنه طالما تحقق ذلك سيكون حلمه يسير فى الطريق الصحيح، وإنه علينا أن نكون يدا واحدة لكى نتقدم.

جاء ذلك خلال الحوار الذى أداره الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع أهالى حى الأسمرات، اليوم الخميس، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات، مع مجموعة من مواطنى حى الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

ووجه الرئيس السيسى التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لطفلة تدعى روان السيد أحمد، تبلغ من العمر "10 أعوام" من أحد أبناء منطقة الأسمرات والتى تتمتع بموهبة الشعر.

واستمع الرئيس السيسى، للطفلة أثناء إلقائها قصيدة بعنوان "طوبة الأخضر" للشاعر حشمت الصادق.

وعقب ذلك، أعرب الطفل يوسف عبد الله من أحد طلاب مبادرة "جيل جديد" عن شكره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسى، على مبادرة "جيل جديد" التى استفاد منها الكثير وأطلعته على العديد من المجالات الهامة فى مصر، متمنيًا فى الوقت نفسه أن يصبح فى المستقبل من أحد ضابط الشرطة أو الجيش حتى يستطيع أن يدافع عن بلاده مصر.

ووجه الرئيس السيسى، رسالة إلى الطفل يوسف قائلاً: "كنت بمشى بشوف مناطق صعبة وأنا إنسان عادى زيك كدا، وكنت أقول لو إيدى طالت هعمل، ودا كان حلم وربنا أراد، حلمى لم ينته، وأتمنى أن أرى كل المصريين وهما فى أحسن حال".

وقال الرئيس السيسى: "طالما الناس فى أحسن حال يبقى حلمى ماشى فى طريقه الصحيح".