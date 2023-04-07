مشاركة السيسى حفل إفطار الأسرة المصرية مع أهالى الأسمرات يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مع أهالى الأسمرات: نعمل على تحسين المرافق والخدمات.. وعلينا أن نبقى يدا واحدة كى نتقدم"، قالت صحيفة الأهرام، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الدولة تعمل على توفير مليون فرصة عمل فى العام، لافتا إلى أن المشروعات الجديدة والتنمية تستهدف خلق فرص عمل للشباب.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال مشاركة الرئيس أمس الخميس، فى مأدبة إفطار الأسرة المصرية مع أهالى حى الأسمرات.. مشيرة إلى أن الرئيس السيسى أدار حوارا مفتوحا مع الأهالى، خلال تناوله وجبة الإفطار مع مجموعة من مواطنى الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس قوله إن:"الله يساعد من يساعد الناس، وسنعمل على تحسين الخدمات والمرافق بشكل أكبر وعلينا أن نبقى يدا واحدة كى نتقدم، ويجب أن نثق بأنفسنا وفيما أنجزناه".

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان تعظيم الاستفادة من «أصول الدولة»، نقلت صحيفة الأهرام، عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تأكيده حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لملف أصول الدولة، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات فى إطار تعظيم الاستفادة منها، وبما يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل، لافتا إلى أن هناك عدة تقارير بشأن عدد من الأصول على مستوى الجمهورية، تتضمن مقترحات بشأن إعادة استغلالها من خلال طرحها للاستثمار على القطاع الخاص، تحقيقا لمزيد من العوائد، ونوه بما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف الجهات المعنية، خاصة صندوق مصر السيادى فى هذا الشأن.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع أمس؛ لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان "أمجاد المحلة" تعاود الظهور فى مجمع الصناعات النسيجية، نقلت صحيفة الأخبار عن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تأكيده أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تعد أحد القطاعات الصناعية الرئيسية بالاقتصاد القومى والتى تساهم بشكل كبير فى تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال جولته التفقدية أمس بمجمع الصناعات النسيجية والمنطقة الصناعية القديمة بالمحلة الكبرى، بحضور د. طارق رحمى، محافظ الغربية، واللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعميد محمد فارس، مدير عام مجمع الصناعات النسيجية، إلى جانب عدد من قيادات المحافظة.

ولفتت الصحيفة إلى أن سمير شدد على حرص الوزارة على تطوير القطاع وتوفير التكنولوجيا الحديثة فى صناعة الغزل والنسيج لتواكب المواصفات العالمية ورفع كفاءة الماكينات القديمة وتطوير البنية التحتية للمصانع وتوفير برامج تدريبية للعمال إلى جانب تطوير المغازل.

وخارجيا، وتحت عنوان اليمن يؤكد: أمن مصر المائى من الأمن القومى العربى، قالت صحيفة الجمهورية، قام وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك أمس بتسيلم وزير الخارجية سامح شكرى رسالة خطية من رشاد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل مواصلة تعزيزها على شتى المستويات.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال سامح شكرى لوزير الخارجية وشئون المغتربين اليمنى.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، قوله، إن الوزير بن مبارك استعراض خلال اللقاء مستجدات المشهد اليمنى والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسى للأزمة اليمنية، وأكد تقدير بلاده للموقف المصرى الثابت الداعم للشرعية فى اليمن وجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التى يشهدها، مشدداً على دعم اليمن الكامل لمصر وأمنها القومى فى مواجهة أية تحديات، وفى مقدمتها أمن مصر المائى باعتباره جزءً لا يتجزأ من الأمن القومى العربى.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان 5250 يفوزون بالقرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية، قالت صحيفة الجمهورية، شهدت د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، والعمرة إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج هذا العام بحضور الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

وأضافت الصحيفة، شهدت القرعة الإلكترونية اختيار 5250 حاجا من 22 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.