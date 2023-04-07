بيان لـ السياحة والآثار بشأن ما تردد عن إزالة مئذنة جامع الغورى

جدة - نرمين السيد - مئذنة جامع الغورى

وقالت الوزارة فى بيان لها، مساء أمس الخميس، نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "أكد الدكتور أبو بكر أحمد عبدالله القائم بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن ما تم تداوله عار تمامًا من الصحة".

وأضاف: "ما حدث أنه لم يتم تدمير مئذنة جامع الغورى، ولكن تم فكها لترميمها فى إطار مشروع ترميم مسجد الغورى ككل والجارى تنفيذه حاليا تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية و القبطية".

ولفت إلى أن الدراسات التى تم إعدادها قبل بدء مشروع الترميم أثبتت تعذر ترميم المئذنة فى موضعها، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التوثيق والتصوير الأثرى والترقيم لأحجار المئذنة، قبل البدء فى فكها، بما يضمن تركيبها لما كانت عليه قبل أعمال الفك.

مئذنة جامع الغورى

وتابع: "أعمال فك مئذنة جامع الغورى هو أمر متعارف عليه فى بعض الأحيان حال تعذر ترميمها بموضعها وهو ما تم فى مئذنة مسجد فاطمة الشقراء بشارع تحت الربع ومئذنة جامع المؤيد شيخ بمنطقة الأزهر والغورى".

وناشدت وزارة السياحة والآثار مرتادى مواقع التواصل الإجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار والتى قد تؤدى إلى البلبلة لجمهور المواطنين.