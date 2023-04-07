تحويلات مرورية لـ استكمال مشروع القطار السريع بـ القاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال مشروع القطار الكهربائى السريع.





ولفتت "مرور القاهرة" إلى أن المشروع يتم عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد لتنفيذ أعمال القواعد الخرسانية لمسار القطار بواقع 3 قواعد خرسانية؛ مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية.

ويكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً ابتداءً من اليوم الجمعة، ولمدة 9 أيام وذلك على النحو التالى:

حركة المركبات المتجهة لمناطق التبين تسلك يميناً الطريق المستحدث "طريق ترابى مستحدث موازى لمحور الأوتوستراد" تحديداً فيما قبل سير مصنع الأسمنت بمسافة "150م" تقريباً فيساراً إتجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى.

حركة المركبات المتجهة لمناطق المعادى تسلك الطريق المستحدث "طريق ترابى مستحدث موازى لمحور الأوتوستراد" فيميناً إتجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.