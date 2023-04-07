جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أهالى الأسمرات، إفطار الأسرة المصرية، مساء أمس الخميس؛ يأتى تكريمًا من الدولة إلى هؤلاء الأهالى بعد معاناتهم لسنوات طويلة.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكى المنيرى، فى برنامج التاسعة، والذى يذاع على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى: "فى 2011 كنا نتأذى من المناطق العشوائية، وكنا فى احتاج تام لنقلة نوعية؛ لنعطى حقوقا لقطاع من المصريين أُهدر لسنوات طويلة". وتابع ناجى قمحة: "الدولة المصرية تنهج حاليا، مفهوم التنمية الشاملة والحقيقة، وتقترب من الأسرة المصرية التى كانت تئن تحت إشكاليات المناطق العشوائية والتى كانت تشكل بؤر خطرة تهدد المجتمع ككل، كما رأينا الاهتمام بالأجيال الجديدة ومبادرة جيل جديد لبناء إنسان ومواطن مصرى صالح". وأشار رئيس تحرير مجلة السياسة الدولة إلى أن مبادرات "حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى" تؤكد اتجاه الدولة لمعالجة مشاكل أهالينا فى المناطق الأكثر احتياجا، وبناء أجيال جديدة وتشجع أسر الأجيال الجديدة للعمل والإنتاج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناجى قمحة: إفطار الأسرة المصرية تكريم من الرئيس لـ أهالى الأسمرات (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.