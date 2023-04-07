خلال الإفطار الجماعى.. الأسقفية: اشتراكنا فى مائدة واحدة علامة الود والمحبة

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وقال رئيس الأساقفة فى كلمته: "نحن نجتمع فى الشهر الكريم على مائدة المحبة والوحدة، إذ يتيح لنا الفرصة لتبادل الصداقات والمودة التى هى أساس العلاقة التى تربطنا جميعًا، نحن أبناء الوطن الواحد فالاشتراك فى المائدة الواحدة هو علامة على الود والمحبة".
وتابع رئيس الأساقفة: "يتميز مجتمعنا بالتمسك بالقيم الدينية الأصيلة، والتى تدعونا إلى احترام مقدسات وعقائد الناس جميعًا، كما تجمعنا أمور كثيرة منها وحدة اللغة والتاريخ المشترك والتسامح الدينى، ونحن نلتقى اليوم على مائدة الإفطار، وندعو الله عز وجل أن يعُم السلام والرخاء على بلدنا الحبيبة مصر".
وأضاف الشيخ رزق شاهين، إمام مسجد نادى الجزيرة بالزمالك: "يسود جوًا من المحبة بين الأئمة والقساوسة من منطقتى بولاق والزمالك"، كما أوضح أن المسيح منح الحياة للكثير من الناس، ولكن منهم من انقلب عليه وبالرغم من ذلك لم يتوقف بل استمر أن يهب الحياة ويقدم العطاء بدافع المحبة، إذ تعتبر المحبة هدف سامٍ علينا تقديمها بدون انتظار مقابل من الناس.
وأكد الشيخ سليم واصف، مستشار حوار الأديان بالكنيسة الأسقفية: "غسل المسيح أرجل التلاميذ ليعطيهم درسًا عن المحبة والتآخى بينهم وبين بعض، كما أكل معهم فى مائدة العشاء الأخير، والتى نتشارك مثلها اليوم فى مثال للتعايش والمحبة والسلام"، كما شدد: "يجب علينا نقل تلك النماذج المشرفة لأولادنا، ليس فقط من خلال الشركة فى تناول الطعام ولكن من خلال التعاون الحقيقى بيننا".
حضر من الكنيسة الأسقفية، القس يشوع يعقوب، عميد مساعد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، والقس أسامة فتحى، راعى الكنيسة الأسقفية بالمعادى، والقس ميشيل ميلاد، راعى الكنيسة الأسقفية بالجيزة، والدكتور القس ماثيو آندرسون، أستاذ مادة الأديان المقارنة بكلية اللاهوت الأسقفية ورئيس القسم الأكاديمى للمركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة، والقس جيف جيكوب، راعى الخدمة الإنجليزية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.
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