جدة - نرمين السيد - وأوضح أنه مثلما تقول الأغنية الشهيرة رمضان فى مصر حاجة تانية بالفعل هذه حقيقة، مؤكدا أن رمضان فى المطرية فريد جدا من نوعه ورائع، فالجميع كانوا سعداء بأجواء رمضان وهم جميعا يشاركون الطعام والمحبة.
يقام "إفطار المطرية" كل عام فى الخامس عشر من شهر رمضان وهو الوقت الذى قرره السكان داخل الحى لأنه مناسب لجميع القائمين على تنظيم المائدة وغيرهم من المشاركين ويستمتعون بذلك اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: رمضان فى المطرية فريد ورائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.