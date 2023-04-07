سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: رمضان فى المطرية فريد ورائع

جدة - نرمين السيد - وأوضح أنه مثلما تقول الأغنية الشهيرة رمضان فى مصر حاجة تانية بالفعل هذه حقيقة، مؤكدا أن رمضان فى المطرية فريد جدا من نوعه ورائع، فالجميع كانوا سعداء بأجواء رمضان وهم جميعا يشاركون الطعام والمحبة.

يقام "إفطار المطرية" كل عام فى الخامس عشر من شهر رمضان وهو الوقت الذى قرره السكان داخل الحى لأنه مناسب لجميع القائمين على تنظيم المائدة وغيرهم من المشاركين ويستمتعون بذلك اليوم.