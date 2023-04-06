بعد انتهاء مسلسل الصفارة.. يا ترى إيه مفعول صاجات الأسرة الـ18؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 11:24 مساءً - كشف صناع مسلسل الصفارة للنجم أمين والذى انتهت أحداثه بعرض الحلقة الـ 15 والأخيرة عن تقديم جزء ثان من العمل بعنوان "اللى حصل فى جمصة"، وانتهت الحلقة على منح الشيخ لبلوب لأحمد أمين صاجات من الأسرة الـ18 دون أن يكشف عن مفعول تلك الصاجات، خاصة أن الصفارة التى سبق وأن حصل عليها أحمد أمين كانت تمنحه فرصة للسفر عبر الزمن لتصحيح أخطائه.. يا ترى ما هو مفعول الصاجات في الجزء الثاني من الصفارة والذى يأتى بعنوان "الصفارة 2 اللى حصل فى جمصة"؟

وكانت أحداث المسلسل انتهت بلقاء شفيق (أحمد أمين) مع الشيخ لبلوب (محمد رضوان)، حيث جاء الأخير لمباركته على مشروعه الجديد الذى أقامه فى الهرم والخاص بلعب الأطفال السياحية والانتيكات، ويشكره على إعادة الصفارة له مرة أخرى.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.