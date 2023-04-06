الأنبا تادرس يشارك فى عشاء جمعية أصدقاء الكتاب المقدس ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - استضافت جمعية أصدقاء الكتاب المقدس، مساء اليوم، فى مقرها بمحافظة بورسعيد، الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد وتوابعها، لحضور حفل عشاء المحبة، والذى تقيمه الجمعية فى نفس التوقيت من كل عام مع اقتراب أسبوع الآلام.





حضر الحفل عدد من آباء كهنة الإيبارشية، وأعضاء الجمعية ولفيف من الشعب. كما ألقى المهندس موريس شاكر، عضو الجمعية، كلمة توجه فيها بالشكر للأنبا تادرس، على تلبية الدعوة وحضور هذا الحفل. وفى السياق ذاته، افتتح مطران بورسعيد، معرض الكتاب المقدس المقام بمقر الجمعية، وألقى كلمة توجه فيها بالشكر للحضور على محبتهم، ومشاعرهم الطيبة. كما قدمت الجمعية هدية تذكارية له، يأتى ذلك إلى جانب إلقاء فريق الكورال، الترانيم الروحية.

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