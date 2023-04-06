مسلسل جميلة الحلقة 15.. ريهام حجاج تطرد شخصا يدعى أنه والدها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 10:27 مساءً - بدأت أحداث الحلقة 15 مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج بمشهد شخص يستوقف جميلة ويدّعى أنه والدها، لكنها لا تصدقه وتشك في الأمر، وتطلب من رجل الأمن أن يبعده عن طريقها، فيما يتوسل لها الرجل الغريب بأن تصدقه.

يخبر هشام أن جميلة مستعدة للحمل الآن ويطلب منها الانتظار، تستغرب جميلة من كلام هشام حين أخبرها من قبل أن لديها مشاكل فى الإنجاب، وترفض جميلة الانتظار وتقرر على الفور تحديد ميعاد لعملية لحل مشكلة الإنجاب، وبالفعل يقوم الدكتور بتحديد موعد العملية.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها. وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.