الصفارة الحلقة الأخيرة.. أحمد أمين يواجه أخاه وعمل 1000 نسخة مضروبة من الصفارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 10:27 مساءً - دخل شفيق (أحمد أمين) على وجيه (طه دسوقى) والرجال أثناء تسليم الآثار بعدما كشف له الحارس فارس كل شىء فى الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة من مسلسل الصفارة والذى يتم عرضه على قناة dmc، وفور دخوله يواجه أخاه بعلمه بأنه كان وراء دخوله السجن ويرد وجيه عليه بأنه سمع بنصحيته بأن يدوس على أى شخص يقف فى طريقه حتى لو كان أخوه الكبير.

يقرر شفيق إنهاء الأمر بالتصفير بالصفارة ويخرجها ويصفر ولكنها لا تعمل وسط دهشة كبيرة، ليخبره وجيه بانه حصل على الصفارة الأصلية وصنع عليها ألف نسخة من أجل بيعها كآثار، وعندما يبحثون عن النسخة الأصلية ولكن علاء يخبرهم بأنه وضعها وسط المضروب، ليجلس شفيق ويجرب كل واحدة على حده للبحث عن النسخة الأصلية حتى يعود لحياته الطبيعية مرة أخرى وبالفعل يجدها بعد بحث طويل.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى ـ جوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيها ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.