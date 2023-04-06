رئيس الأحرار الاشتراكيين: الرئيس السيسي يحرص على الارتقاء بمستوى المواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 10:27 مساءً - قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن هناك نقلة نوعية فى حياة المواطن المصرى وخاصة الطبقات التى كانت تعيش فى مناطق غير أمنة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى اليوم زار عدد من مشروعات الأسر المنتجة التى استطاعت أن تحقق الذات والإنتاج.

وأضاف فى تصريح صحفى له أن هذا تم من خلال الارتقاء بمستوى المواطن ودفعه نحو العمل وتحقيق الذات، وهذا يتطلب أيضًا تدبير سبل المعيشة أو الحياة الكريمة للمواطن، منوهًا بأن المناطق العشوائية لا تستطيع أن تجعل الشخص لدية القدرة على التفكير والإبداع.

وأوضح أن هناك إطار جديد للتعامل مع المواطن لمساعدته على تحقيق الذات وأن يكون عنصر فعال فى المجتمع، مشيرًا إلى أن جميع قرارات الرئيس السيسى تدع على الارتقاء بالإنسان ودفعه نحو الانتماء للوطن.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى معرض الاسر المنتجة بمنطقة الاسمرات، ودار حوار بين الرئيس السيسى وأهالى الاسمرات حيث سألهم على احوالهم فى المساكن الجديدة، فضلا عن الاوضاع المعيشية، ووجه الرئيس السيسى بتوفير كافة الامكانيات للاسر المنتجة فى الاسمرات وقال "هانوفر أى ماكينات أو معدات محتاجينها".