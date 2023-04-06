رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسي يشعر بشعبه وأحلامه وأماله

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 10:27 مساءً - قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشعر بشعبه وأحلامه وأماله، وحضور الرئيس حفل إفطار فى حى الأسمرات هى لفتة جميلة من الرئيس السيسى بتواجده فى الأسمرات.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى يحرص على توجيه رسائل قوية للشعب المصرى، وهى رسائل طمأنينة، لافتا إلى أن العشوائيات تدمر الأسرة المصرية.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن هناك هناك إنجازات كبيرة حدثت، والعالم كان يعايرنا أننا لدينا عشوائيات كثيرة ولكن الآن الرئيس السيسى يحضر حفل إفطار بالأسمرات وأصبح الحى حضاريا.

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الرئيس السيسى أب ورئيس لكل المصريين وراعى للأسرة المصرية ويهتم بالنواحى الاجتماعية بشكل كبير ولا يفرق بين أحد.