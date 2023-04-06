عاجل- السيسى من الأسمرات: لو قدرنا نوفر تعليم جيد هنكون فى مكان تانى

جدة - نرمين السيد - وعلَّق على توفير التعليم فى مصر قائلًا: "نضع روح مختلفة فى المدارس بعدما أهلنا مديرى المدارس والنظار لأن التعليم الذى نحل به أكثر كثيرًا مما نحن فيه وبدنه صعب جدًا نطلع لقدام، عندنا 25 مليون فى التعليم الأساسى وحوالى 4 ملايين فى التعليم الجامعى ودول دولتين 3 ولو قدرنا نوفر تعليم جيد هنكون فى مكان آخر".

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