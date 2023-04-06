الرئيس السيسي: احنا كمصريين لازم يكون عندنا أمل وثقة كبيرة فى نفسنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 09:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "برحب بيكم وسعيد إنى موجود معاكم، وديما أيامنا نكون مع بعض".

وأضاف الرئيس السيسى خلال حوار مفتوح مع أهالى الأسمرات: "الكلام اللى قلته من أوله لأخره، سواء مع نورهان أو يوسف أو الحاجة نعمة والحاجة منال، ومحمد، هو أن احنا ديما كأسرة واحدة، أسرة مصر، لازم يكون أولا عندنا أمل كبير وثقة كبيرة فى نفسنا، لأن اللى اتعمل بفضل ربنا وفضل جهدكم كتير أوى، ولسه شغالين، وهنعمل أكتر، فى ظروف صعبة مفيش كلام، لكان الدنيا ماشية واحنا عشان نخلى الدنيا ماشية فى ظل الظروف دي.."، وقطع الرئيس كلامه موجها كلامه لسيدة: "شوفوا اللى عاوزاه أنا هاجى أسلم عليكى والله".