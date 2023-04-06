عاجل- الرئيس السيسى: يجب أن نكون يدًا واحدة لتحقيق مستقبل أفضل

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: "يجب أن نكون دائمًا يدًا واحدة كى نحقق مستقبلًا أفضل". ويحرص الرئيس السيسى على حضور حفل إفطار الأسرة المصرية كل عام بمشاركة الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصرى من الشخصيات العامة والمواطنين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

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