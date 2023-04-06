عاجل- الرئيس السيسى: «مكنش ينفع نسيب حالنا بعد أحداث 2011 من غير ما نغيره»

جدة - نرمين السيد - أدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، حوارًا مفتوحًا مع أهالى حى الأسمرات، اليوم الخميس، وذلك على هامش تناوله وجبة الإفطار مع مجموعة من مواطنى حى الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.





وقال الرئيس السيسى، ردًا على أحد مواطنى حى الأسمرات: "مكنش ينفع إن احنا نسيب نفسنا وحالنا بعد أحداث 2011، من غير ما نغيره". وأضاف: "مهم نعرف إن عددنا زاد من 2011 لحد النهارده حوالى 25 مليون، و2.5 مليون سيارة، وده معناه إن الدولة كان لازم تشتغل علشان تعوض العجز اللى كان موجود قبل كده فى المرافق". وحرص الرئيس السيسى على حضور حفل إفطار الأسرة المصرية خلال السنوات الماضية، بمشاركة الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصرى، فضلا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

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