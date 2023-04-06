عاجل | السيسى: نسعى لتحسين حياة نحو 60 مليون مواطن من خلال حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسى، حفل إفطار الأسرة المصرية، مع أهالى حى الأسمرات. ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى حفل الإفطار، الذى اعتادت الدولة المصرية تنظيمه سنويًا، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة ورموز الصحافة والإعلام وممثلى فئات المجتمع من مختلف المحافظات وأسر الشهداء من الجيش والشرطة.

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