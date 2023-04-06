عاجل- الرئيس السيسى: يجب أن نثق فى أنفسنا وفيما أنجزناه

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، خلال حديثه الودى مع أهالى الأسمرات : " إننا يجب أن نثق فى أنفسنا وفيما أنجزناه". وتناول الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجبة الإفطار بمدينة الأسمرات مع مجموعة من مواطنى حى الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

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