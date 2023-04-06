عاجل- السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية: المشروعات الجديدة تخلق فرص عمل

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، خلال مأدبة إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات، إنَّ المشروعات الجديدة والتنمية تستهدف خلق فرص عمل للشباب يأتى ذلك فى إطار حرص الرئيس السيسى الدائم، خصوصًا خلال شهر رمضان الكريم، على اللقاء المباشر مع المواطنين والاستماع إليهم والحديث معهم حول ما يشغلهم من قضايا، واستكمالًا لخطواته للتواصل مباشرة مع أفراد الشعب المصرى بمختلف شرائحهم بعيدا عن البروتوكولات الرسمية.

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