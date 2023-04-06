الرئيس السيسي يحضر حفل الإفطار بحي الأسمرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 07:26 مساءً - يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل إفطار بحي الأسمرات، وذلك في إطار حرص الرئيس الدائم على اللقاء المباشر مع المواطنين للاستماع لهم ولآرائهم والحديث حول ما يشغلهم من قضايا.

وفي سياق آخر شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل الإفطار مع الجنود ومشايخ سيناء حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه ستكون هناك احتفالية وتكريم يليق بما تحقق من جهد في سيناء مشددًا على أن مصر ستعبر الأزمة الاقتصادية كما تمكنت من القضاء على الإرهاب.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حفل الإفطار مع الجنود ومشايخ سيناء أن العالم يمر بأزمة اقتصادية كبيرة ومصر ستعبرها بأمان موضحا أن الدولة تقدر مكانة شيوخ القبائل وستعمل على تعزيزها.

وأشار إلى أن احتفالية سيناء ستكون على مستوى التضحيات التي تم تقديمها موضحا أن هناك جهدًا ضخمًا تم إنجازه خلال السنوات الماضية لتنمية سيناء.

وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،خلال اللقاء بالجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن ووجه الرئيس السيسى التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم دفاعًا عن تراب الوطن مؤكدًا أن الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء.

وأشار إلى تقدير الشعب المصرى العظيم لما حققه مقاتلو القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل من بطولات للقضاء على الإرهاب وتطهير أراضى سيناء وعودة الحياة إلى طبيعتها لينعم أبناؤها بالحياة الكريمة.

كما قدم الرئيس السيسى التحية والشكر لأهالى سيناء الذين سطروا أعظم ملاحم البطولة والفداء جنبًا إلى جنب مع قواتهم المسلحة مما كان له بالغ الأثر فى توفير المناخ الآمن بما يمكن الدولة المصرية من تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بمختلف المجالات على أرض سيناء الحبيبة.