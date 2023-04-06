عاجل- السيسى: سنوفر كل ما تحتاجه معارض الأسر المنتجة من معدات

جدة - نرمين السيد - واطمئن الرئيس عبدالفتاح السيسى، على حياة مواطنى الأسمرات فى المدينة، وقال الرئيس السيسى : "هنوفر أى ماكينات أو معدات محتاجينها". ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حفل الإفطار، الذى اعتادت الدولة المصرية تنظيمه سنويًا، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة ورموز الصحافة والإعلام وممثلى فئات المجتمع من مختلف المحافظات وأسر الشهداء من الجيش والشرطة.

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