الصحة: تقديم خدمات الصحة الانجابية لـ 900 ألف سيدة خلال الربع الأول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 03:29 مساءً - الصحة: 5 مليون زيارة للسيدات للوحدات الصحية بمحافظات الجمهورية للحصول على وسيلة أمنه لتنظيم الأسرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة لـ 901 ألاف و905 سيدة من المنتفعات من خلال الحملات التنشيطية وقوافل الصحة الانجابية، والزيارات بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية، لاستهداف المناطق ذات المؤشرات المنخفضة فى استخدام الوسائل والمناطق الأولى بالرعاية، خلال الربع الأول من العام الحالي 2023.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم الدعم الفني لـ 25 عيادة جديدة تم افتتاحها بالجمعيات الأهلية والمستشفيات الخاصة، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ومن ضمنهم جمعية تنمية المجتمع بالعجيبات بإدارة أسوان، وعيادة جمعية روضة الحبيب بإدارة بندر الأقصر، وعيادة مستشفى الراعي الصالح بإدارة سمالوط، بالإضافة إلى 22عيادة بالمستشفيات الخاصة بمحافظة أسيوط، لافتاً الى إمداد جمعيات 2 كفاية وكذلك المستشفيات الجامعية بالوسائل مجاناً وطبقاً لاحتياجاتهم.

وتابع "عبد الغفار" أنه تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ 16 عيادة متنقلة بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسوان وأسيوط والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغربية ودمياط وشمال سيناء، وتوزيع 500 جهاز ميزان على الوحدات ومنافذ تقديم الخدمة بالمحافظات.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، على توافر وسائل تنظيم الاسرة المتنوعة والحديثة، مشيرًا الى تسجيل زيارات ل 5 مليون و665 ألف و778سيدة للوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية للحصول على وسيلة لتنظيم الأسرة من ضمنهن 600 الف و461 زيارة منتفعة لأول مرة، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس 2023.

كما تم تنفيذ 4 مليون و433 ألف و528 زيارة منزلية من خلال الرائدات الريفيات على مستوى الجمهورية، حيث تم عقد 2 مليون و297 ألف و982 ندوة تثقيفية، لافتاً إلى تحويل 281 ألف و440 منتفعة لمنافذ تقديم الخدمة، والتوعية بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة ومبادرات الصحة العامة لرفع الوعي الصحي للمجتمع.

وتابع عباس أنه تم تدريب 71 ألف و365 سيدة على بعض الحرف الصغيرة والاشغال اليدوية من خلال نوادي المرأة، مضيفاً أنه تم إقامة 154 معرضاً لمنتجات نوادي المرأة أثناء القوافل والحملات لفتح أسواق جديدة للتسويق الاقتصادي ولمنتجات المنتفعات.

وذكر عباس أنه تم عقد 214 دورة تدريبية وورشة عمل لــ 3720 فرد من الفرق الطبية بمختلف المحافظات علي السونار والمشورة و الوسائل الحديثة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة بالمستشفيات، وادخال البيانات وإنشاء التقارير والتحاليل للوقوف على أهم المعوقات والتحديات، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء.