انتبه.. غلق جزئى بشارع المطار فى الجيزة لمدة يومين

وأوضحت محافظة الجيزة فى بيانها اليوم الخميس أن مدة الغلق الجزئى تبدأ من غدا الجمعة الموافق 7 أبريل 2023 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2023 على أن تكون الأعمال من الساعة 11 مساء حتى الساعة 6 صباح اليوم التالى فقط دون تعطيل حركة المرور.
ووجه محافظ الجيزة رئيس حى شمال الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة واتخاذ اللازم لضمان إنجاز الأعمال طبقآ للجدول الزمنى المحدد.
وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.
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