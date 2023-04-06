سفير عمان بالقاهرة يشيد بالإنجازات التى حققتها الحكومة المصرية فى العاصمة الإدارية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 02:27 مساءً - أشاد السفير عبد الله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، بما شاهده من إنجازات فى الأحياء الحكومية والحى التجارى والمالى ومركز مصر الثقافى الإسلامى والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى مع بداية شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها السفير عبد الله الرحبى إلى العاصمة الإدارية، ولقائه مع المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وذلك بمكتبه بالعاصمة الإدارية.

وأطلع السفير الرحبي خلال الزيارة على مستوى الانجاز بالعاصمة الإدارية ومناقشة الأرض المخصصة لمشروع سفارة سلطنة عُمان في الحي الدبلوماسي في إطار توجه الحكومة المصرية لنقل البعثات الدبلوماسية إلى العاصمة الجديدة سعيا لاختيار الموقع المناسب للسفارة واتمام الإجراءات اللازمة.