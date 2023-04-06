رئيس قبرص يعرب عن تقديره للدور المهم للجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى بإسم الأمين العام، بأن أبو الغيط رحب بزيارة الرئيس القبرصى لمقر الجامعة العربية، مشيراً إلى العلاقة التاريخية المتجذرة بين قبرص والعالم العربى والعلاقات السياسية والاقتصادية والشعبية الممتدة التى تربط الجانبين، كما أكد على أهمية آليات التعاون والتنسيق التى تجمعهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث أن قبرص تعد شريكاً هاماً للجامعة فى القارة الأوروبية والاتحاد الأوروبى، مشدداً على أن قبرص تلعب دوراً تقليدياً داعماً للسلم والأمن والاستقرار فى المنطقة كما أنها طرف له ثوابت فى مواقفه بشأن القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادلاً للرأى حول عدد من القضايـا الإقـليمية والـدولـية المهمة، وفـى مقدمتها التطورات الأخيرة فى القدس والأوضاع المتعلقة بكل من سوريا وليبيا، وكذا تداعيات الحرب فى أوكرانيا على المنطقتين العربية والأوروبية ومجمل الأوضـاع فـى مـنطقة الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث أن الرئيس القبرصى أعرب للأمين العام عن تقديره للدور الهام الذى تقوم به الجامعة العربية على المستوى الإقليمى وحرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات والروابط الأخوية مع العالم العربى.

وأشار الى تلاقى الرؤى حول أهمية العلاقات العربية الأوروبية وكذا الحاجة إلى تعزيزها ومواصلة الجهد المشترك لتوطيد العلاقات وأوجه التعاون بين الجانبين العربى والأوروبى.