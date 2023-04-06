الرئيس السيسي يوافق على منحة قيمتها 3 ملايين يورو لتنمية العشوائيات ودعم التوظيف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 01:31 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 بتاريخ 6 أبريل 2023 قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على منحة قيمتها 3 ملايين يورو؛ لتنمية العشوائيات ودعم التوظيف.

قرار جمهوري بالموافقة على منحة قيمتها 3 ملايين يورو لتنمية العشوائيات ودعم التوظيف

وتضمن القرار الرئاسي رقم 632 لسنة 2022 الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعدى قيمتها 3 ملايين يورو.

وجاء بنص القرار: بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعدى قيمتها 3 ملايين يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ومؤخرا، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 12 مكرر ب بتاريخ 29 مارس سنة 2023، قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض لـ ستاد القاهرة الرياضي.

وتضمن نص القرار الجمهوري رقم 125 لسنة 2023 في مادته الأولى، أنه تزال صفة النفع العام عن مساحة 2.76 فدان تقريبا تعادل 11596م٢ ناحية محافظة القاهرة، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين.

المادة الثانية:

تخصص قطعة الأرض المبينة في المادة الأولى من هذا القرار لصالح الهيئة العامة لـ ستاد القاهرة الرياضي، وتقيد في دفاترها كمال من أموالها الخاصة.