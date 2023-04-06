شكرى يتسلم رسالة خطية من رئيس مجلس القيادة اليمنى إلى السيسى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير خارجية اليمن سلم الوزير شكرى رسالة خطية من رشاد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل مواصلة تعزيزها على شتى المستويات.

كما قام الوزير بن مبارك باستعراض مستجدات المشهد اليمنى والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسى للأزمة اليمنية، وأكد على تقدير بلاده للموقف المصرى الثابت الداعم للشرعية فى اليمن وجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التى يشهدها، مشدداً على دعم اليمن الكامل لمصر وأمنها القومى فى مواجهة أية تحديات، وفى مقدمتها أمن مصر المائى باعتباره جزءً لا يتجزأ من الأمن القومى العربى.

وكشف السفير أبو زيد أن الوزير شكرى أعرب من جانبه عن التقدير لحرص الأشقاء فى اليمن على التنسيق المستمر مع القاهرة واطلاعها على آخر التطورات على الساحة اليمنية، مؤكداً على دعم مصر للحكومة اليمنية الشرعية ولمساعى تمديد الهدنة الأممية وتشجيعها لكافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسى شامل ومستدام فى اليمن، يكون محل توافق من قبل مختلف الأطياف اليمنية ويحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية، ويبقى اليمن فى محيطه العربى.

كما تناول اللقاء، وفقاً لتصريحات المتحدث الرسمى، بحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الوزير اليمنى عن تطلعه لانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين وآلية التشاور السياسى على مستوى وزارتى الخارجية، لضمان الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية ومتابعة تطورها، وهو ما كان محل ترحيب من السيد وزير الخارجية.

وفى هذا الإطار، أكد وزير الخارجية على ما تتمتع به الجالية اليمنية فى مصر، بلدهم الثانى، من رعاية وحسن استضافة، وتلقيهم لذات المعاملة للمواطنين المصريين فى العديد من القطاعات الخدمية كالتعليم والصحة، وذلك فى إطار الروابط التاريخية والأواصر الراسخة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين.