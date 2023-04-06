تحت رعاية ملك الأردن .. مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى عمان للمشاركة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 12:29 مساءً - يتوجَّه فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى العاصمة الأردنية عمان؛ للمشاركة في المجالس العلمية الهاشمية التي تُعقد تحت الرعاية الملكية السامية لملك الأردن.

وسيلقي فضيلة المفتي محاضرة في المجلس العلمي الثالث تحت عنوان: "الإمام السيوطي شيخ المفتين في عصره .. كتاب الحاوي للفتاوي أنموذجًا".

جدير بالذكر أنَّ المجالس العلمية الهاشمية تقام في شهر رمضان المبارك من كل عام في المملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية ملك الأردن، ويشارك بها كوكبة من العلماء والدعاة وأصحاب الفكر من العالم الإسلامي حول قضايا وهموم الأمة الإسلامية ومشاكلها وَفق منهجية علمية من الحكمة والوسطية.