خبير زراعى لـ«إكسترا نيوز»: استعدادات مكثفة للموسم الصيفى

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز": "أوشك الموسم الشتوى على الانتهاء ونحن على أعتاب حصاد المحاصيل الشتوية الرئيسية، وأهمها القمح وبنجر السكر، ولكننا نستعد للموسم الصيفى من خلال استعدادات إعداد الأرض للزراعة ولجان للمتابعة الميدانية بالأخص فى مجال مكافحة الآفات".
وتابع: "المحاصل الصيفية هذا العام لأول مرة يتم إعلان أسعار ضمان لها، لأول مرة فى تاريخ مصر، وهى محاصيل فى غاية الأهمية واكتسبت أهمية كبيرة بعد الأزمات المتلاحقة بداية من كوفيد 19 وأزمة سلاسل الإمداد وصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وهى محاصيل الذرة الشامية وعباد الشمس والفول الصويا".
وأكد: "هناك استراتيجية منضبطة للتوسع فى زراعة المحاصيل المهمة"، مشيرا إلى أنه تم إعلان أسعار ضمان للمحاصيل منها الفول الصويا بسعر 18 ألف جنيه للطن، وعباد الشمس 15 ألف جنيه للطن، والذرة الشامية البيضاء 9 آلاف جنيه للطن والذرة الصفراء 9500 جنيه للطن.
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