«التنمية المحلية» تنظم ورشة عمل لدراسة الاحتياجات التدريبية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير التنمية المحلية أن ورشتين العمل هما: ورشة وحدات التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وورشة عمل منظومة الموارد البشريه والتدريب ودورة مؤشرات تقييم الأداء الوظيفى..الآلية والتطبيق (تقييم الاداء الفردى ومعدلات الأداء الوظيفى)، ويستفيد منهما 168 متدربا.

وأشار آمنة، إلى أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكل المحافظات وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإدارى بالمحافظات.

وأوضح الوزير أن مركز تدريب سقارة سيبدأ فى مناقشة الخطة التدريبية الجديدة للعام المالى 2023-2024 خاصة مع قرب انتهاء خطته للعام الحالى وذلك من خلال ورشة عمل منظومة الموارد البشريه والتدريب ودورة مؤشرات تقييم الأداء الوظيفى الآلية والتطبيق، والتى سيتم تنفيذها الأسبوع المقبل حيث ستتضمن الاحتياجات التدريبية الواردة من المحافظات والوزارة، ومؤشرات قياس الأداء وكيفية وضعها، ورأى المحافظات فى الدورات التخصصية ومدى الاستفادة منها، والتعرف على الأساليب السبعة لتصنيف مؤشرات الأداء، واختيار دورية القياس ووحدة القياس والتراكمية المناسبة لكل مؤشر والتمكن من تطوير مؤشرات أداء متخصصة، والمعوقات التى تواجه المركز عند التعامل مع المحافظات

كما سيتم خلال الورشة تقييم خطة العام الحالى 2022-2023 المنفذة (دراسة الأثر التدريبى على المحافظات) ومنافشة استطلاع راى المتدربين خلال تنفيذ الدورات بالمركز، لافتاً الى تجميع ومراجعة الاحتياجات التدريبية ومدى أمكانيه ادراجها فى الخطة الجديدة ومناقشة المقترحات الخاصة بالدورات التخصصية ومدى إمكانيه ادراج دورات تخصصيه جديدة، وتنفيذ وتعديل ماتم مناقشته واعتماده للعرض.

وأفاد آمنة ان مركز تدريب سقارة يركز فى خطته الحالية على مواصلة جهود الدولة فى تعزيز التحول الرقمى، ورفع كفاءة العاملين بالمحليات ومهاراتهم وقدرتهم على ميكنة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية والإجراءات الإدارية والحكومية المستحدثة تسهيلا على المواطنين واختصاراً للوقت والمجهود والتكلفة، مشيرا إلى أن ورشة عمل وحدات التحول الرقمى والتى ستنطلق فى اسبوعه الـ34 ويستفيد منها 84 منها، ستركز على مقدمة فى إدارة المشاريع، ومجموعات عمليات البدء والتخطيط والتنفيذ، وعمليات المراقبة والرصد والإغلاق، وإعداد وبناء فريق العمل، وبيان عمل المشروعات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدورات التدريبية التى ينفذها المركز تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة فى إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة، وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها، كما يتم تطبيق سياسات تمكين متدربى الدورات فى محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات، وعقد ورش عمل محلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم فى منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولى مناصب قيادية بمحافظاتهم

وأوضح أنه تم تحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب.

وعلى جانب اخر احتفل مركز سقارة اليوم الخميس 6/4/2023 بتخريج 112 متدربا اجتازوا ورشة العمل المتخصصة لخريجى دورات الـ (TOT) لآخر عامين (2021-2022)، والدورة التدريبية لتنمية مهارات القيادات فى مجال التطورات التشريعية الجديدة واصدار التراخيص، فيما انتهت يوم الثلاثاء الماضى ورشة عمل مسؤولى وحدات المتغيرات المكانية ووحدات الجيومكانية واستفاد منها 84 متدربا من جميع المحافظات.