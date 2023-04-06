1500 سرير رعاية مركزة في المحافظات وتطوير 28 مستشفى خلال 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 10:27 صباحاً - عملت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال العام المالي الجاري 2022/23 علي توفير 1500 سرير رعاية مركزة في كافة المُحافظات، مع التركيز على ست محافظات ذات أولوية الانتهاء من إنشاء وتطوير 28 مُستشفى، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وتأتي هذه المشروعات في إطار حرص خطة 22/23 واتفاقا مستهدفات خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الإنسان، والتي تحرص على مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات والمشروعات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة.

وترتكز خِطَة الدولة للنهوض بالخدمات الصحية على ثلاثة محاور رئيسة أولها مبادرة 100 مليون صحة التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي وتوفير العلاج بالمجان، وتشمل المبادرة أيضا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية، و منظومة التأمين الصحي الشامل التى تعمل على التغطية الصحية الشاملة لكافة أفراد المجتمع.

وعلى صعيد جميع المحافظات، تأتي مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية فى الريف.