ليلة كروية ممتعة.. ريال مدريد خطف برشلونة برباعية ومصطفى محمد تأهل لنهائي كأس فرنسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 10:27 صباحاً - أقيم أمس الأربعاء 5 - 4 - 2023 عدد كبير من المباريات، أبرزها مواجهة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتى شهدت تسجيل عدد من الأهداف.

محمد يوسف

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