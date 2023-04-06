وزير الرى يتابع إجراءات حصر وصيانة المعدات التابعة للوزارة وتعظيم الإستفادة منها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 10:26 صباحاً - الدكتور سويلم :حريص على متابعة حالة المعدات وإجراءات صيانتها للقيام بوظيفتها الأساسية بالمساهمة في مشروعات الوزارة المختلفة

- أهمية تحديد الإحتياجات المطلوبة للصيانة وقطع الغيار ، وتحديد العجز في أعداد الفنيين وسائقى المعدات

- الإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز فى الفنيين والسائقين

- التوجيه بدراسة سُبل تعظيم الإستفادة من المعدات والتوظيف الجيد لها ، ورفع قدرات الفنيين لزيادة قدرة أجهزة الوزارة على تنفيذ الأعمال ذاتياً بقدر الإمكان

- دراسة نقل المعدات بين الجهات المختلفة طبقاً لحاجة العمل بكل جهة

- تطبيق لحصر المعدات ومتابعة أعمال صيانتها ، والتوجيه بالإستمرار في تحديث التطبيق للإستفادة منه على الوجه الأمثل

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة إجراءات حصر وصيانة المعدات التابعة للوزارة .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الإجراءات الجارية لحصر كافة المعدات التابعة لجهات الوزارة المختلفة وإجراءات صيانة هذه المعدات لتعظيم الإستفادة منها في تنفيذ الأعمال التي تخدم منظومة الموارد المائية بالشكل الأمثل .

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة حالة المعدات التابعة للوزارة واجراءات صيانتها ورفع كفاءتها للقيام بوظيفتها الأساسية بالمساهمة في مشروعات الوزارة المختلفة .

وأشار سيادته لأهمية تحديد الإحتياجات المطلوبة لصيانة المعدات وقطع الغيار المطلوبة ، وتحديد العجز في أعداد الفنيين وسائقى المعدات بمختلف المحافظات ، والإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز فى الفنيين والسائقين .

و وجه الدكتور سويلم خلال الإجتماع بدراسة سُبل تعظيم الإستفادة من هذه المعدات والتوظيف الجيد لها ، ورفع قدرات وتدريب الفنيين بالوزارة على إستخدام هذه المعدات لزيادة قدرة أجهزة الوزارة على تنفيذ الأعمال ذاتياً بقدر الإمكان ، مع دراسة نقل المعدات بين الجهات المختلفة طبقاً لحاجة العمل بكل جهة .

الجدير بالذكر أنه قد سبق إنشاء تطبيق بمعرفة مهندسى الوزارة لحصر بيانات المعدات ومتابعة أعمال صيانتها بجهات الوزارة المختلفة ، حيث وجه الدكتور سويلم بالإستمرار في تحديث هذا التطبيق وإمداده بالبيانات اللازمة بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد المهندس/ على منوفى رئيس مصلحة الرى ، والسيد الدكتور/ خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والإستثمار ، والسيد المهندس/ محمد عبد السميع نائب رئيس هيئة الصرف للوجه القبلى ، والسيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والسيد المهندس/ علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، والسيد المهندس/ سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، والسيد المهندس / أحمد فاروق مدير عام المكتب الفنى للوزير ، والسيد المهندس/ حامد يوسف مدير عام الحملة الميكانيكية بديوان عام الوزارة ، والسيد المهندس/ محمد رفعت مدير عام المعدات بهيئة الصرف ، والسيد المهندس/ محمد صلاح مدير عام المعدات بقطاع الرى ، والسيدة المهندسة/ هناء عادل مدير عام الحملة الميكانيكية بقطاع حماية نهر النيل وفرعيه ، والسيد المهندس/ أحمد عمر بالمكتب الفني للسيد الوزير ، والسيدة المهندسة/ داليا دياب بقطاع التخطيط .