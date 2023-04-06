العرابى: مجلس الشئون الخارجية يدعم ترشيح خالد العنانى لرئاسة «اليونسكو»

وأوضح العرابى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق، اليوم الخميس، أن مجلس الشئون الخارجية سيضع هذا الأمر على جدول أعماله فى كل الاتصالات والزيارات خلال الفترة المقبلة لتعزيز المرشح المصرى، مضيفا أن مصر صاحبة أكبر حضارة بالتاريخ لديها كل الفرص للفوز بهذا المنصب الدولى الكبير فى ضوء ما تتمتع به من علاقات متميزة مع مختلف بلدان العالم، فضلا عن ثقلها بإقليمها وبإفريقيا وبمنطقة المتوسط.
ولفت إلى أن الدكتور خالد العنانى أستاذ جامعى ولديه مؤهلات وإنجازات ملموسة ومتعددة فى عدة مجالات، وخبرة أكثر من 30 عاما فى التدريس الجامعى، والبحث العلمى، وعلوم المصريات، والآثار والتراث والمتاحف والسياحة، بجانب إسهاماته فى كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية، داخل وخارج مصر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، قد أعلن فى مؤتمر صحفى عقد الأربعاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن اعتماد مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسته، ترشيح الدكتور خالد العنانى، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
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