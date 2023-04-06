أوقاف الإسكندرية: لا تهاون مع المقصرين

جدة - نرمين السيد - وجه وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الشيخ سلامة عبد الرازق، تحذيرا بعدم التهاون مع المقصرين، مؤكدًا أن الوزارة بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، لا تألو جهدا لرعاية بيوت الله وتجهيزها لاستقبال ضيوف الرحمن.





وأصدرت المديرية بيانًا ذكرت فيه، أن الشيخ سلامة عبد الرازق اجتمع بمديرى الإدارات الفرعية لمناقشة خطة العمل الدعوى، خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان. ووجه الشيخ سلامة، الشكر والتقدير لمديرى الإدارات والمفتشين والأئمة وجميع العاملين بـ"أوقاف الإسكندرية"، لما يبذلونه من جهد فى خدمة بيوت الله - عز وجل - وإعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن. وأكد ضرورة بذل مزيد من الجهد فى متابعة المساجد والأنشطة الدعوية المقامة بها وعدم التهاون مع أى مقصر.

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