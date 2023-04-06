ليلة رمضانية لذوى الإعاقة بالعريش برعاية الشيخ إبراهيم العرجانى (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت مؤسسة الوسيم الخيرية ليلة رمضانية لذوى الإعاقة بالعريش بحضور المحافظ وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.



جدة - نرمين السيد - نظمت مؤسسة الوسيم الخيرية ليلة رمضانية لذوى الإعاقة بالعريش بحضور المحافظ وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وحضر الليلة الرمضانية التى تم تنظيمها تحت رعاية الشيخ إبراهيم العرجانى، عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية.

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