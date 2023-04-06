الرى: متابعة حالة المعدات ورفع كفاءتها للمساهمة فى مشروعات الوزارة المختلفة

جدة - نرمين السيد - واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الإجراءات الجارية لحصر كل المعدات التابعة لجهات الوزارة المختلفة وإجراءات صيانة هذه المعدات لتعظيم الاستفادة منها فى تنفيذ الأعمال التى تخدم منظومة الموارد المائية بالشكل الأمثل.

وقال الدكتور سويلم إنه حريص على متابعة حالة المعدات التابعة للوزارة وإجراءات صيانتها ورفع كفاءتها للقيام بوظيفتها الأساسية بالمساهمة فى مشروعات الوزارة المختلفة.

وأشار وزير الموارد المائية والرى لأهمية تحديد الاحتياجات المطلوبة لصيانة المعدات وقطع الغيار المطلوبة، وتحديد العجز فى أعداد الفنيين وسائقى المعدات بمختلف المحافظات، والاعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز فى الفنيين والسائقين.

ووجه الدكتور سويلم خلال الاجتماع بدراسة سبل تعظيم الاستفادة من هذه المعدات والتوظيف الجيد لها، ورفع قدرات وتدريب الفنيين بالوزارة على إستخدام هذه المعدات لزيادة قدرة أجهزة الوزارة على تنفيذ الأعمال ذاتيا بقدر الإمكان، مع دراسة نقل المعدات بين الجهات المختلفة طبقا لحاجة العمل بكل جهة.

جدير بالذكر أنه قد سبق إنشاء تطبيق بمعرفة مهندسى الوزارة لحصر بيانات المعدات ومتابعة أعمال صيانتها بجهات الوزارة المختلفة، حيث وجه الدكتور سويلم بالإستمرار فى تحديث هذا التطبيق وإمداده بالبيانات اللازمة بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

عقد الاجتماع بحضور المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، والدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، والمهندس محمد عبد السميع نائب رئيس هيئة الصرف للوجه القبلى، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، والمهندس سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والمهندس أحمد فاروق مدير عام المكتب الفنى للوزير، والمهندس حامد يوسف مدير عام الحملة الميكانيكية بديوان عام الوزارة، والمهندس محمد رفعت مدير عام المعدات بهيئة الصرف، والمهندس محمد صلاح مدير عام المعدات بقطاع الرى، والمهندسة هناء عادل مدير عام الحملة الميكانيكية بقطاع حماية نهر النيل وفرعيه، والمهندس أحمد عمر بالمكتب الفنى للوزير، والمهندسة داليا دياب بقطاع التخطيط.