حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7-4-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 09:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7-4-2023
مهنياً: اقتراحاتك تلقى قبولاً جماعياً من أرباب العمل، لكن العبرة تكون في التنفيذ بجهد واحتراف.
عاطفياً: أمامك عدة خيارات لتعزيز العلاقة بالشريك، وهذا ما ينعكس ايجاباً عليكما.
صحياً: القيام ببعض الأعمال اليدوية بين حين وآخر يساعد في التخفيف من حدة التوتر.
حظك اليوم برج الثور الجمعة 7-4-2023
مهنياً: الظروف تساعدك على تحديد خياراتك المستقبلية، فحاول استغلال عامل الوقت للاستفادة قدر المستطاع.
عاطفياً: غيرة الشريك غير مبرّرة، فما عليك سوى توضيح بعض النقاط التي تسبب غيرته لوضع حد لذلك.
صحياً: أحسن استخدام نقاط القوة في صحتك للتصدي لأي حال مرضية قد تزعجك.
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7-4-2023
مهنياً: يطرأ ربما ما يجعلك مرتاباً فكن مستعداً للدفاع عن نفسك واحذر بعض الأعداء وابتعد عن التحديات والاستفزازات .
عاطفياً: تجلب لك علاقاتك العاطفية كماً كبيراً من السعادة، وإذا كنت عازباً فقد تكون على الطريق الصحيح نحو علاقة ثابتة ودائمة .
صحياً: تتمتع بحيوية فائضة إلا أن ذلك لن يجنّبك بعض لحظات وأوقات التوتر العصبي قد يكون مرده رحيل الحبيب المفاجئ .
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7-4-2023
مهنياً: قد تحدث بعض التغيرات في عملك، ما يضعك أمام بعض المشكلات التي لا بد من حلها
عاطفياً: يعدك هذا اليوم بلقاء عاطفي حارّ وبتمتين بعض الروابط، وملاحقة بعض العلاقات التي لا تنفعك لا تؤدي الى اي نتيجة .
صحياً: وضعك الصحي على خير ما يرام، ولكن قد تشعر بالحاجة إلى القيام بأمور كثيرة .
حظك اليوم برج الاسد الجمعة 7-4-2023
مهنياً: تتهوّر كثيراً بسبب السرعة في اتخاذ القرارات المهمة، لذا عليك أن تكون أكثر حذراً في تصرفاتك لضمان مستقبل أفضل .
عاطفياً: قد تحتاج إلى القيام ببعض التعديلات العامة على مسلكك لئلا تتعرّض للكثير من الأخطاء والمصائب مع الشريك .
صحياً: تفاؤلك الدائم يحول دون تأزم أوضاعك النفسية أكثر فأكثر .
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7-4-2023
مهنياً: يوم ترابي بامتياز وواعد بلقاء محبب مع الاصدقاء والجماعات التي ترتاح اليها، ودعم من قبل بعض النافذين .
عاطفياً: تكون انتقائياً في اختيار أصدقائك لأنك تشعر بانسجام لطالما كنت تبحث عنه في علاقاتك العاطفية .
صحياً: على الرغم من أن حيويتك هي على خير ما يرام فإن حياتك المهنية تحثك على استجماع قواك والاعتناء بنفسك أكثر فأكثر .
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7-4-2023
مهنيا: يسمح لك الظرف اليوم بعقد اتفاق مع بعض المحيط، وتتمتع بطاقة كبيرة على تمييز الأمور.
عاطفياً: مؤشرات إيجابية من الشريك، والسبب هو إيجاد مناخ ملائم لتصحيح الأخطاء.
صحياً: الحوار الحاد ينعكس سلباً على اعصابك، فتتوتر بسرعة وتفقد التركيز.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7-4-2023
مهنياً: قد يطالك بعض الظلم غير المبرّر، لكن التركيز ضروري لتمرير المرحلة.
عاطفياً: الاستقرار العاطفي غير مهدَّد، والعلاقة بالشريك على أفضل ما يكون.
صحيا: بفضل الطاقة التي تتحلى بها تتمكن من مواجهة ما يزعجك بطريقة فضلى.
حظك اليوم برج القوس الجمعة 7-4-2023
مهنياً: تعطي جهودك نتائج جيدة على الرغم من الضغوط التي أخّرتك في الآونة الأخيرة .
عاطفياً: بإمكانك تسوية المشكلات وإيجاد الحلول للنزاعات التي تطورت أخيراً مع الشريك .
صحيا:ً تمنح نفسك بضعة أيام راحة للتخلص من أعباء الحياة العملية والاستمتاع بأجواء تفتقدها منذ مدة طويلة .
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7-4-2023
مهنياً: يبتسم لك هذا اليوم ويحمل اليك الحظوظ ويتحدث عن سفر او عن رغبة تُنفّذ او عن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات ايجابية في مسلكك وحياتك .
عاطفياً: تكون بعض المناقشات مع الشريك حساسة إن لم تحاول بذل جهد كبير لتفهم ذلك .
صحياً: يحاول الكثيرون دعوتك إلى العديد من السهرات، فحاول انتقاء تلك التي تناسبك أكثر صحياً .
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7-4-2023
مهنياً: استفزاز الزملاء قد يعرّضك لموقف صعب، فلا تقدم على خطوة غير محسوبة .
عاطفياً: عليك ان تشرح للشريك مبرّر غياباتك الطويلة عنه، فهذا يوضّح الصورة أكثر .
صحياً: وظف وقتك بطريقة فضلى وبشكل يتلاءم مع متطلباتك إذا كنت لا تريد إرهاق نفسك بسرعة.
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7-4-2023
مهنياً: التحرك السريع يوفّر عليك المطبّات ويخلصك من العوائق ويساعدك على تعزيز موقعك.
عاطفياً: في حال كنت تعيش مع شريك فقد تشهد علاقتك به تغيرات كبيرة لكنها تكون نحو الأفضل، فاطمئن .
صحياً: إذا كنت متعباً بعض الشيء حاول الخروج أكثر والاحتفال مع الأصدقاء فهذه هي الوسيلة الفضلى للراحة واستعادة نمطك الاعتيادي.