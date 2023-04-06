حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7-4-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 09:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7-4-2023

مهنياً: اقتراحاتك تلقى قبولاً جماعياً من أرباب العمل، لكن العبرة تكون في التنفيذ بجهد واحتراف.

عاطفياً: أمامك عدة خيارات لتعزيز العلاقة بالشريك، وهذا ما ينعكس ايجاباً عليكما.

صحياً: القيام ببعض الأعمال اليدوية بين حين وآخر يساعد في التخفيف من حدة التوتر.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 7-4-2023

مهنياً: الظروف تساعدك على تحديد خياراتك المستقبلية، فحاول استغلال عامل الوقت للاستفادة قدر المستطاع.

عاطفياً: غيرة الشريك غير مبرّرة، فما عليك سوى توضيح بعض النقاط التي تسبب غيرته لوضع حد لذلك.

صحياً: أحسن استخدام نقاط القوة في صحتك للتصدي لأي حال مرضية قد تزعجك.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7-4-2023

مهنياً: يطرأ ربما ما يجعلك مرتاباً فكن مستعداً للدفاع عن نفسك واحذر بعض الأعداء وابتعد عن التحديات والاستفزازات .

عاطفياً: تجلب لك علاقاتك العاطفية كماً كبيراً من السعادة، وإذا كنت عازباً فقد تكون على الطريق الصحيح نحو علاقة ثابتة ودائمة .

صحياً: تتمتع بحيوية فائضة إلا أن ذلك لن يجنّبك بعض لحظات وأوقات التوتر العصبي قد يكون مرده رحيل الحبيب المفاجئ .

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7-4-2023

مهنياً: قد تحدث بعض التغيرات في عملك، ما يضعك أمام بعض المشكلات التي لا بد من حلها

عاطفياً: يعدك هذا اليوم بلقاء عاطفي حارّ وبتمتين بعض الروابط، وملاحقة بعض العلاقات التي لا تنفعك لا تؤدي الى اي نتيجة .

صحياً: وضعك الصحي على خير ما يرام، ولكن قد تشعر بالحاجة إلى القيام بأمور كثيرة .

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 7-4-2023

مهنياً: تتهوّر كثيراً بسبب السرعة في اتخاذ القرارات المهمة، لذا عليك أن تكون أكثر حذراً في تصرفاتك لضمان مستقبل أفضل .

عاطفياً: قد تحتاج إلى القيام ببعض التعديلات العامة على مسلكك لئلا تتعرّض للكثير من الأخطاء والمصائب مع الشريك .

صحياً: تفاؤلك الدائم يحول دون تأزم أوضاعك النفسية أكثر فأكثر .

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7-4-2023

مهنياً: يوم ترابي بامتياز وواعد بلقاء محبب مع الاصدقاء والجماعات التي ترتاح اليها، ودعم من قبل بعض النافذين .

عاطفياً: تكون انتقائياً في اختيار أصدقائك لأنك تشعر بانسجام لطالما كنت تبحث عنه في علاقاتك العاطفية .

صحياً: على الرغم من أن حيويتك هي على خير ما يرام فإن حياتك المهنية تحثك على استجماع قواك والاعتناء بنفسك أكثر فأكثر .

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7-4-2023

مهنيا: يسمح لك الظرف اليوم بعقد اتفاق مع بعض المحيط، وتتمتع بطاقة كبيرة على تمييز الأمور.

عاطفياً: مؤشرات إيجابية من الشريك، والسبب هو إيجاد مناخ ملائم لتصحيح الأخطاء.

صحياً: الحوار الحاد ينعكس سلباً على اعصابك، فتتوتر بسرعة وتفقد التركيز.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7-4-2023

مهنياً: قد يطالك بعض الظلم غير المبرّر، لكن التركيز ضروري لتمرير المرحلة.

عاطفياً: الاستقرار العاطفي غير مهدَّد، والعلاقة بالشريك على أفضل ما يكون.

صحيا: بفضل الطاقة التي تتحلى بها تتمكن من مواجهة ما يزعجك بطريقة فضلى.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7-4-2023

مهنياً: تعطي جهودك نتائج جيدة على الرغم من الضغوط التي أخّرتك في الآونة الأخيرة .

عاطفياً: بإمكانك تسوية المشكلات وإيجاد الحلول للنزاعات التي تطورت أخيراً مع الشريك .

صحيا:ً تمنح نفسك بضعة أيام راحة للتخلص من أعباء الحياة العملية والاستمتاع بأجواء تفتقدها منذ مدة طويلة .

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7-4-2023

مهنياً: يبتسم لك هذا اليوم ويحمل اليك الحظوظ ويتحدث عن سفر او عن رغبة تُنفّذ او عن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات ايجابية في مسلكك وحياتك .

عاطفياً: تكون بعض المناقشات مع الشريك حساسة إن لم تحاول بذل جهد كبير لتفهم ذلك .

صحياً: يحاول الكثيرون دعوتك إلى العديد من السهرات، فحاول انتقاء تلك التي تناسبك أكثر صحياً .

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7-4-2023

مهنياً: استفزاز الزملاء قد يعرّضك لموقف صعب، فلا تقدم على خطوة غير محسوبة .

عاطفياً: عليك ان تشرح للشريك مبرّر غياباتك الطويلة عنه، فهذا يوضّح الصورة أكثر .

صحياً: وظف وقتك بطريقة فضلى وبشكل يتلاءم مع متطلباتك إذا كنت لا تريد إرهاق نفسك بسرعة.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7-4-2023

مهنياً: التحرك السريع يوفّر عليك المطبّات ويخلصك من العوائق ويساعدك على تعزيز موقعك.

عاطفياً: في حال كنت تعيش مع شريك فقد تشهد علاقتك به تغيرات كبيرة لكنها تكون نحو الأفضل، فاطمئن .

صحياً: إذا كنت متعباً بعض الشيء حاول الخروج أكثر والاحتفال مع الأصدقاء فهذه هي الوسيلة الفضلى للراحة واستعادة نمطك الاعتيادي.