طقس الخميس.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد إنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 26 18

العاصمة الإدارية 26 18

6 أكتوبر 27 17

بنهـا 26 18

دمنهور 25 17

وادي النطرون 26 16

كفر الشيخ 25 17

المنصورة 26 18

الزقازيق 27 19

شبين الكوم 26 18

طنطا 25 17

دمياط 23 18

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 26 15

السويس 26 16

العريش 24 15

رفح 23 16

رأس سدر 26 17

نخل 25 09

كاترين 22 08

الطور 30 17

طابا 26 16

شرم الشيخ 30 18

الإسكندرية 25 18

العلمين الجديدة 26 17

مطروح 26 13

السلوم 27 15

سيوة 29 11

رأس غارب 31 16

الغردقة 31 16

سفاجا 30 17

مرسى علم 31 18

شلاتين 32 18

حلايب 27 16

أبو رماد 31 15

رأس حدربة 27 17

الفيوم 26 17

بني سويف 27 18

المنيا 28 12

أسيوط 29 15

سوهاج 30 16

قنا 34 18

الأقصر 33 17

أسوان 33 18

الوادي الجديد 32 16

أبوسمبل 31 15