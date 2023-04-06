نتائج قرعة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 02:28 صباحاً - أسفرت قرعة نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2022 - 2023، عن مواجهة الفائز من لقاء بيراميدز مع مارومو جالانتس الجنوب إفريقي، مع الفائز من لقاء ريفرز يونايتد النيجيري ضد يانج أفريكانز التنزاني.

وجاءت مواجهة نصف النهائي كالتالي:

الفائز من مواجهة ريفرز يونايتد مباراة 4 × الفائز من مواجهة بيراميدز مباراة 1

الذهاب في أرض الفائز من مباراة 4 والاياب في أرض الفائز من مباراة 1

الفائز من مواجهة اتحاد المنستيري مباراة 2 × الفائز من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري مباراة 3

النهائي

الذهاب في أرض النصف الأول من نصف النهائي مباراة رقم 4 أو 1

الإياب في أرض النصف الثاني من نصف النهائي مباراة رقم 3 أو 2

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي الكونفدرالية على النحو التالي:

بيراميدز × مارومو جالانتس الجنوب إفريقي

اتحاد المنستيري التونسي × أسيك ميموزا الإيفوارى

اتحاد العاصمة الجزائرى × الجيش الملكي

وتأهلت 8 أندية لمنافسات دور الـ8 وهي ريفرز يونايتد (نيجيريا)، نادي الجيش الملكي (المغرب)، اتحاد المنستيري(تونس)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، مارومو جالانتس (جنوب إفريقيا)، يونج أفريكانز (تنزانيا)، بيراميدز (مصر) واتحاد (الجزائر).

وبيراميدز استطاع التأهل بعد الفوز على فيوتشر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بهدفين دون رد فى التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي، ليحتل وصافة المجموعة الثالثة.

وكانت أبرز المفاجآت في الكونفدرالية هي خروج العملاق الكونغولي مازيمبي من دور المجموعات باحتلال المركز الرابع والأخير من المجموعة الرابعة.