الأرصاد تعلن درجات الحرارة خلال الأسبوع الثالث من رمضان (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ولفتت الأرصاد إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس على جميع الأنحاء، على أن تعاود الارتفاع مرة أخرى خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، ثم تنخفض مرة أخرى أيام "الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد كشفت عن وجود تحسن نسبى فى درجات الحرارة أمس الأربعاء، واليوم الخميس، على جميع الأنحاء.