ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويتأهل لنهائى كأس ملك إسبانيا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 11:24 مساءً - اكتسح ريال مدريد نظيره برشلونة بنتيجة 4-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني في قمة مثيرة بإياب نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2022-2023.

سجل أهداف المباراة كل من فينسيوس جونيور، وكريم بنزيما "هاتريك" في الدقائق 45، 50، 58، 80 على التوالي لصالح فريق برشلونة.

انتهت مباراة الذهاب بين برشلونة ضد ريال مدريد بتفوق الفريق الكتالوني بهدف نظيف خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما قبل شهر على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2022-2023.

بهذه النتيجة تأهل فريق ريال مدريد الى نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة ليواصل الميرنجي زحفه للفوز بالمسابقة الرسمية الموسم الحالي.

وتأهل ريال مدريد، إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما فاز علي فريق كاسيرينيو بهدف دون رد في دور الـ32، ثم عبر فياريال في دور الستة عشر بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة، ثم حقق فوزًا صعبًا على غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 في ربع النهائي بعد لقاء امتد إلى شوطين إضافيين.

برشلونة ضد ريال مدريد

بينما وصل برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما بدأ مشواره أمام فريق إنتر سيتي في دور الـ32 وحقق الفوز بنتيجة 4-3 في شوطين إضافيين، وفي ثمن النهائي تخطي أتلتيكو سبتة بخماسية نظيفة، ثم فاز على ريال سوسييداد بصعوبة في دور الثمانية بهدف دون رد.

وتاريخيا التقى برشلونة ضد ريال مدريد في 36 مباراة سابقة في كأس ملك إسبانيا، فاز ريال مدريد في 12 مباراة، وحقق برشلونة الفوز في 16 مباراة، وحسم التعادل 8 مواجهات، وسجل ريال مدريد 65 هدف في شباك البارسا، بينما هز نجوم البلوجرانا شباك الريال في 68 مرة.برشلونة ضد ريال مدريد

آخر مواجهة، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2018-19 انتهت مباراة الذهاب على ملعب "كامب نو" بالتعادل 1-1، قبل أن يحقق "البلوجرانا" الفوز إيابًا على "سانتياجو برنابيو" بثلاثية نظيفة.

وإجمالا التقى فريقا برشلونة ضد ريال مدريد في 253 مباراة استطاع فيها الفريق الكتالوني في الفوز في 100 مباراة، والتعادل في 51، بينما استحوذ الميرنجي على الانتصار في 102 مواجهة بينهما.

وسجل نادي برشلونة 415 هدفاً بينما أحرز لاعبو ريال مدريد 423 هدفاً أيضاً وتيصدر النجم الأرجنتين ليونيل ميسي ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 26 هدفاً متفوقاً على كريستيانو رونالدو، ودي ستيفانو أصحاب الـ18 هدفاً في كلاسيكو الأرض.برشلونة ضد ريال مدريد

ويعتبر برشلونة الفريق الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حصد اللقب في 31 مناسبة من أصل 42 نهائي خاضها الفريق الكتالوني.

وفي المقابل يعتبر ريال مدريد في المركز الثالث من حيث حصد بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث حقق اللقب 19 مرة، لكنه خسر النهائي في 20 مناسبة.

وأدار خوان مارتينيز مونويرا اللقاء ويعاونه من غرفة تقنية " VAR " خوسيه لويس جونزاليس، ويظهر في طاقم التحكيم كمساعد ثانٍ ميجيل مارتينيز مونويرا شقيق حكم الساحة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، ماركوس ألونسو، رونالدو أراوخو، جول كوندي.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتس، فرانك كيسي.

خط الهجوم: جافي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة كالأتي:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا.

الدفاع: كامافينجا - ألابا - ميليتاو - كارفاخال.

خط الوسط: مودريتش - كروس - فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما – رودريجو.