الرئيس القبرصى لنظيره السيسى: رمضان كريم

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى على حسن الاستقبال والترحيب، مرددا عبارة "رمضان كريم"، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى قصر الاتحادية.





وأضاف الرئيس القبرصى، خلال مؤتمر صحفى أن مصر تستضيف اليوم 7 ملايين لاجئ، لافتا إلى أن مصر لا تتلقى أى أموال ولا دعم بخصوص اللاجئين، من الاتحاد الأوروبى. وطالب الرئيس القبرصى، الاتحاد الأوروبى بضرورة الاعتراف بالدور الذى تقوم به مصر فى استضافة اللاجئين.

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