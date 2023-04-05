السيسي: مصر ستستضيف قمة ثلاثية مع قبرص واليونان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 08:23 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه توافق مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي إزاء كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السيسي خلال مؤتمر صحفي مع خريستودوليدس، على ثوابت رؤية مصر المبدئية إزاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، عن طريق تأكيد التزام كل الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام الحقوق السيادية والمياه الإقليمية لكل دول المنطقة.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع الرئيس القبرصي، في زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه رئيسا في فبراير الماضي: لقد كان لقاؤنا اليوم كذلك فرصة مواتية لتأكيد تثميننا للشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، ولما تمثله آلية التعاون الثلاثي من مثال يحتذى على جميع الأصعدة، ومن ثم اتفقنا على أهمية الإعداد الجيد للقمة القادمة لآلية التعاون الثلاثي والتي سيسعد مصر أن تستضيفها خلال العام الجاري.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم الأربعاء، نيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص، في زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه رئيسا لقبرص في فبراير الماضي، بقصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية للرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص، وعزفت الموسيقات العسكرية النشيد الوطني لكلا البلدين، واستعرض الرئيسان حرس الشرف.

في سياق آخر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي.