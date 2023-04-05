السيسي عن سد النهضة: أمن مصر المائي لا تفريط فيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 08:23 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: اطلعت الرئيس القبرصي على مساعينا المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة، وعلى جهودنا المتواصلة للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق تطلعات جميع الشعوب في التنمية، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية مع نيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس "نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص، في زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه رئيساً لقبرص في فبراير الماضي.

ومن جانبه أكد الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس قوة ومتانة العلاقات المصرية القبرصية.

وقال خلال حوار أجرته معه قناة القاهرة الإخبارية نؤكد للشعب المصرى الأهمية التي نوليها لزيادة تعزيز علاقاتنا والتأكيد على أن قبرص تعتبر مصر حليفها الحيوي وشريكها الاستراتيجي فى المنطقة

كما ثمن الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة الدور الريادي والمحوري لمصر

وقال أعرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ سنوات، منذ أن كنت متحدثًا باسم الرئاسة ثم وزيرا للخارجية والتقيت به عدة مرات ولا يخفى على أحد الجهود المضنية والمستمرة التى يقوم بها فى مصر وخارجها

وأضاف كذلك هناك إصلاحات غير مسبوقة لصالح الشعب وإعادته دور مصر الريادي والمحوري ودوره البارز فى حل خلافات دول المنطقة وفى المستقبل نتطلع إلى إنشاء الأمانة الدائمة للآلية الثلاثية التى تضم مصر وقبرص واليونان واستضافة قبرص القمة الثلاثية لآلية التعاون الثلاثى 3 مرات، ومنذ عام 2014 عقدت 9 مؤتمرات قمة وأقيمت بشكل دورى على أساس ثابت ونحن نمضى قدما فى إنشاء الأمانة العامة للآلية الثلاثية".

وقال الرئيس القبرصي، إن مصر بادرت إلى تأسيس منتدى غاز المتوسط، والذي من خلاله نقترب بعضنا البعض.

وأضاف أن اليونان توصلت مع مصر وبمبادرة من القاهرة خلال السنوات الأخيرة ومع دول صديقة في المنطقة إلى تأسيس هذا المنتدى.

وأكد أن جمهورية قبرص تلعب دورًا مهما لدعم العلاقات الأوروبية مع مصر.

كما أعرب رئيس قبرص، نيكوس كريستودوليدس، عن تطلعه لزيارة مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن زيارته للقاهرة ستكون الثانية له خارج البلاد بعد توليه مقاليد الحكم في قبرص، حيث كانت الزيارة الأولى له لليونان