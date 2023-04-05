السيسى: دعم التعاون مع قبرص فى المجالات التنموية والاقتصادية كافة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية تحقيق نقلة نوعية فى كافة جوانب التعاون الثنائى بين مصر وقبرص ، وعلى رأسها التعاون فى قطاع الطاقة، بما يشمل مشروع الربط الكهربائى ونقل الغاز القبرصى لمحطتى الإسالة فى مصر، أو التعاون فى أطر جديدة مثل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.





وشدد الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك، نيكوس خريستودوليديس، رئيس الجمهورية القبرصية بقصر الاتحادية على أهمية العمل على زيادة معدلات التبادل التجارى، ودعم التعاون فى جميع المجالات التنموية والاقتصادية، فضلاً عن استمرار العلاقات العسكرية المتميزة. وأعرب الرئيس عن سعادته البالغة، باستقبال رئيس قبرص بالقاهرة، ورحب بزيارته الأولى إلى مصر، كرئيس لجمهورية قبرص الصديقة، وتقديره البالغ، لأن تكون مصر هى وجهته الإقليمية الأولى، عقب انتخابه كرئيس لبلاده، الأمر الذى يعكس حرصنا المشترك، على العلاقات المتميزة التى تجمع بلدينا وشعبينا الصديقين.

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